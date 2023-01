Este jueves 19 de enero, Golden State Warriors visitará por primera vez la casa de Boston Celtics, desde que el 16 de junio del año pasado, ganaran el quinto campeonato de su historia en la National Basketball Association (NBA), frente a los aficionados rivales.

En aquella ocasión, donde fueron insultados por doquier, incluso sus familias recibieron jarabe mandibular, los de San Francisco se llevaron la victoria por 103-90, con una épica actuación de Stephen Curry, que se consagró como el Jugador Más Valioso de las Finales.

Ese encuentro tiene un lugar muy especial en la memoria del siempre polémico Draymond Green, que en la previa al próximo juego de los Warriors, precisamente en casa de Celtics, quiso recordar cómo se sintió al conquistar la NBA frente a la afición de Boston.

Green le vuelve a "restregar" anillo a fanáticos de Celtics



"Fue algo hermoso. No es que no lo hayan experimentado antes, pero creo que es genial que hayan tenido esa experiencia con nosotros y con Stephen Curry, al que eligieron llamar de esa manera, haciendo lo que hace Stephen Curry. Fue hermoso", manifestó el ala-pivot en diálogo con Kendra Andrews, de ESPN.

En esa línea, y pensando en el lance que los Warriors sostendrán el jueves ante Celtics, Green agregó que "por lo general, hay situaciones en las que la gente dice locuras, pero no ocurre en todo la arena. Tendrás situaciones en las que todo el estadio te abucheará, pero no verás lo que estaban haciendo los aficionados de Boston. Simplemente era una situación diferente a la que había visto. Me tomó un tiempo adaptarme a eso… fue tan inesperado. Me tomó desprevenido".