Luego de la eliminación en los NBA Playoffs 2022, Brooklyn Nets parece no querer soportar más el drama de Kyrie Irving y podría no renovarlo.

El drama en los Brooklyn Nets no tiene fin. Luego de una derrota devastadora y humillante ante Boston Celtics en la primera ronda de los NBA Playoffs 2022 por 4 a 0, el equipo se ve en una situación complicada con respecto a sus estrellas principales.

Primero está la situación de Ben Simmons. La franquicia intercambió a James Harden a Philadelphia 76ers para traer al base australiano e intentar compensar la falta de defensa del equipo. Sin embargo, todavía no debutó y su salud mental y física es una duda sin resolver.

Después está el tema de Kevin Durant. Al parecer, con la situación de Kyrie Irving y el mal rendimiento de Brooklyn en la temporada y en los Playoffs, KD estaría disconforme con cómo lo rodeó la franquicia y no han mantenido conversaciones desde la eliminación de la postemporada.

Por último, la novela de Irving. Durante todo el año, el base casi no pudo jugar partidos de local por su insistencia en no vacunarse y la imposibilidad de que lo dejen participar en partidos en el Estado de Nueva York. Ante esto, y sus recurrentes lesiones, los Nets parecen haber dicho basta.

Brooklyn Nets y Kyrie Irving, ¿Se acabó?

De acuerdo a Kristian Winfield, periodista de New York Daily News, los Brooklyn Nets no están "dispuestos" a darle a Kyrie Irving una extensión de contrato a largo plazo debido a su decisión personal de no vacunarse y su impredecible historial de lesiones.