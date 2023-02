Las palabras fueron duras y contundentes. Kyrie Irving le solicitó un intercambio a Brooklyn Nets para salir del equipo el 4 de febrero de 2023 y de inmediato se dispararon los rumores sobre una posible llegada a Los Angeles Lakers. El final de la historia decepcionó a LeBron James en la temporada NBA 2022-23.

Los Lakers le hicieron una propuesta a Nets por Irving que constaba de Russell Westbrook y los dos picks de primera ronda del NBA Draft 2027 y 2029. LeBron se empezaba a ilusionar, pero.... El equipo de Brooklyn quería que en la oferta incluyeran a Austin Reaves, Rui Hachimura y Max Christie.

Brooklyn Nets terminó por aceptar la propuesta que le hizo Dallas Mavericks y Kyrie Irving jugará con Luka Doncic el resto de la temporada 2022-23. LeBron James se quedó sin el jugador que, según él, hubiese hecho a Los Angeles Lakers un equipo contendiente al título de la NBA.

Irving y LeBron jugaron juntos tres temporadas en Cleveland Cavaliers, ganaron el título de la NBA en 2016 contra Golden State Warriors y lograron el récord de obtener el primer y único campeonato hasta la NBA 2023 que se obtiene tras ir perdiendo 1 – 3 en el marcador global. Este dúo, por ahora, no se va a reencontrar en los Lakers. ‘El Rey’ habló al respecto.

El mensaje de LeBron para Lakers por no poder firmar a Irving en la NBA 2023

“Definitivamente, decepcionado. No puedo sentarme aquí y decir que no estoy decepcionado por no poder conseguir un jugador tan talentoso. Alguien con el que sé que tengo gran química en la cancha que, en mi opinión, pueda ayudarte a ganar campeonatos. Pero mi enfoque ha cambiado ahora a donde debe estar, en lo que tenemos en nuestro vestuario. No me toma mucho tiempo, no me entusiasmo mucho con las posibilidades de lo que puede pasar y no invierto todo hasta cuando pasa. Cuando no pasa, vuelvo y me enfocó en lo que debo. Tuvimos nuestra oportunidad, el nombre de los Lakers estuvo ahí, tuvimos nuestra oportunidad, no pasó. Seguimos para adelante, terminar la temporada fuerte y tratar de estar en la Postemporada. Si estamos sanos, podemos competir contra cualquiera”, le dijo LeBron James a ESPN sobre la no llegada de Kyrie Irving a Los Angeles Lakers.