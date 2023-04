Fue la noticia del día. Donald Trump pasó a ser el primer expresidente de Estados Unidos que enfrenta acusaciones penales al ser acusado de 34 cargos por delitos de falsificación de registros empresariales. Luego que el exmandatario fuera puesto bajo arresto en los tribunales penales de Manhattan el 4 de abril de 2023, llegó un primer mensaje de LeBron James en Twitter. ¿Era sobre el expresidente? Bolavip te lo cuenta.

Vale la pena aclarar que Trump no fue esposado, ni pasará la noche en la cárcel. El arresto del expresidente de USA se dio para que estuviera bajo custodia policial cuando le leyeran los cargos en su contra. Después de declararse inocente, el exmandatario se retiró del juzgado. Ahora así, a la relación con LeBron James.

La estrella de Los Angeles Lakers fue declarada como un enemigo desagradable por parte de Donald Trump en una entrevista con Rush Limbaugh el 9 de octubre de 2020. “Nadie está mirando (NBA). Ni siquiera sé quién está jugando en las Finales. LeBron ha sido un portavoz del Partido Demócrata. Un portavoz muy desagradable. Es un gran jugador de baloncesto, pero la gente no quiere ver a un chico de esa manera. Es un enemigo”, afirmó el expresidente de Estados Unidos.

LeBron no dudó en responderle los señalamientos a Trump durante las Finales de la NBA 2020 y en conferencia de prensa sostuvo que "realmente no creo que la comunidad de baloncesto esté triste por perder su audiencia, él viendo el juego. El juego continuará sin que él lo mire”. ¿Esta guerra continúa en el 2023? Al parecer no es así.

El mensaje de LeBron luego del arresto de Donald Trump en Estados Unidos

Luego de que se diera a conocer la noticia el 4 de abril de 2023 que Donald Trump fue puesto bajo arresto en Estados Unidos, LeBron James publicó un primer mensaje en Twitter a las 18:07 ET que no habló del expresidente de USA. La estrella de Los Angeles Lakers escribió “¡¡¡¡si señor Swish!!!!” para promocionar el estreno de la serie que produjo sobre su excompañero en la NBA, J.R. Smith.