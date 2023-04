Todo parece indicar que Los Angeles Lakers encontró un momento ganador en la temporada 2022-23. Luego de la victoria contra Minnesota Timberwolves, LeBron James no se dejó contagiar del triunfalismo y ya envió un mensaje para que la franquicia californiana no vuelva a perder contra uno de los peores equipos de la NBA 2023.

Los Lakers le ganaron 123 a 111 puntos a los Timberwolves el 31 de marzo de 2023 en un juego en el que LeBron registró 18 puntos y 10 rebotes. La figura del partido fue Anthony Davis con 38 unidades y 17 tableros. Ahora, James ya pasó la página y se enfoca en el siguiente rival: Houston Rockets.

En una decisión polémica, Los Angeles Lakers determinó que Davis no jugará contra los Rockets el 15 de marzo de 2023 porque era el segundo juego en días consecutivos. ¿El resultado? Perdieron 110 a 114 puntos en un partido que no contó con LeBron James por lesión.

“Este juego (vs. Minnesota Timberwolves) se acabó. Ahora nos enfocamos en Houston ahora mismo, ellos nos ganaron la última vez que jugamos (…) Estoy concentrado en los videos, los mirare en el avión: los dos últimos juegos de ellos y el último contra nosotros en el que no jugué. Estoy enfocado en eso ahora”, dijo LeBron James en conferencia de prensa del 31 de marzo de 2023.

La tabla de posiciones en la Conferencia Oeste muestra a Houston Rockets como el peor equipo con 19 victorias y 59 derrotas hasta el partido contra Los Angeles Lakers del 2 de abril a las 19:00 ET. LeBron James no quiere volver a perder contra uno de los peores equipos de la NBA 2023 y por ese motivo habló fuerte y claro.

“Creo que estamos en un buen lugar. Pero el juego no se gana en papel, no se gana en estos teléfonos. Se gana entre las cuatro líneas. Entonces podemos hablar de eso, pero tenemos que salir y manejar el negocio. El domingo no puede llegar lo suficientemente rápido para mí”, le dijo LeBron James al canal Spectrum SportsNet antes del juego Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets.