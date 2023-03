El reporte negativo sobre la lesión de LeBron James que no le gustará a los Lakers

Desde que terminó el fin de semana del All-Star Game, Los Angeles Lakers se pusieron un solo objetivo: Clasificar a los Playoffs de la NBA. Sin embargo, LeBron James ha estado ausente durante esta cruzada.

Apenas dos juegos después de ponerse ese objetivo, El Rey se lesionó de manera considerable el pie derecho y eso se sabía que lo dejaría fuera de las canchas por un periodo largo. Sin embargo, la esperanza de que vuelva pronto permanece.

Mientras tanto, el que ha sostenido a flote a los Lakers ha sido un Anthony Davis realmente encendido. El equipo se encuentra en la 11° posición de la Conferencia Oeste, a un puesto de encontrarse en el Play-In.

A pesar de que el propio LeBron suba fotos esperanzadoras a su cuenta de Instagram, el analista de ESPN y experto en el #23, Brian Windhorst, entregó un reporte negativo sobre su lesión y una posible vuelta tempranera.

El reporte negativo sobre LeBron James

“LeBron no está cerca de volver por lo que me han dicho. Sé que todo el mundo dijo lo de las tres semanas, pero creo que quedó muy claro que tres semanas es cuando le harán una reevaluación oficial. No significaba que fuera a volver en tres semanas”, expresó.