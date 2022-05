Cuando Facundo Campazzo llegó a la NBA lo catalogaron como novato porque era su primera temporada en el mejor baloncesto del mundo. Pocos lo conocían y otros ni estaban enterados de su magia. A los 31 años, aquel debutante demostró una vez más la entereza y el profesionalismo que lo llevó a ser figura en Real Madrid.

A Campazzo lo empezaron a conocer en la NBA y ya no le dieron las mismas libertades. Stephen Curry y Damian Lillard sabían lo que les esperaba cuando Facu los tenía que defender, así que las cosas se le complicaron al base argentino.

En Denver Nuggets le empezaron a soltar la mano a Campazzo y luego de promediar 25.9 minutos y 7.4 puntos por juego en diciembre de 2021, el entrenador Michael Malone relegó a Facundo de tal forma que en la eliminación contra Golden State Warriors en los NBA Playoffs 2022 no anotó puntos en 3.3 minutos de juego.

Facundo Campazzo le concedió una entrevista exclusiva al portal ‘Página 12’ y, con la premisa que dará hasta lo imposible para quedarse en la NBA porque será agente libre desde el 1 de julio de 2022, les respondió a los críticos que llegaron a ponerle el apodo (sobrenombre) ‘Rotundo Fracazzo’.

Facu Campazzo les responde a los críticos que lo llamaron ‘Rotundo Fracazzo’ en la NBA

“Críticas hubo siempre, pero yo intento leer poco, cerrarme en mi círculo, con familia y amigos, y gastar mi energía en lo que sé hacer: entrenar y mejorar, ser parte del equipo y pelear por un lugar. Considero que tanto las críticas buenas como las malas, cuando son en exceso, son malas para los deportistas que las consumen. Yo estoy en las redes y las he visto, pero trabajo que no me influyan o para que me entren hasta cierto punto. Uno debe convivir con esto, sabiendo que no se podrán cambiar y que, en muchos casos, son de personas anónimas que lo hacen sin su nombre real, detrás de un escondite, para molestar”, le dijo Facundo Campazzo a ‘Página 12’.