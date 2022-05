Los Angeles Lakers no tiene margen de error para la temporada NBA 2022-23 luego de no clasificar a los Playoffs y quedarse afuera del Play-In a tres juegos del final de la campaña regular. La prueba con Russell Westbrook no funcionó y los expertos ya tienen la solución.

Westbrook registró su peor tercera temporada anotadora desde que debutó en la NBA 2008 al promediar por juego 18.5 puntos. Además, con 3.8 perdidas por partido y un 29.8% de efectividad en triples, Russell empezó a ser silbado de manera constante por aficionados de los Lakers.

Con Russell Westbrook como el primer protagonista del intercambio que propone el portal Fadeaway World (Mundo), el siguiente jugador que saldría de Los Angeles Lakers sería Anthony Davis. ¿El motivo? La poca durabilidad que le pronostican a ‘La Ceja’ debido a los 78 partidos que se perdió por lesiones en las temporadas NBA 2020-21 y 2021-22.

A cambio de Russell Westbrook y Anthony Davis, los expertos proponen un intercambio por cuatro jugadores de Chicago Bulls. El primero es muy querido por los fans de Los Angeles Lakers y LeBron James lo calificó como el GOAT del equipo, el segundo es un base que cada vez juega mejor y tuvo un 42.3% de efectividad en triples durante la NBA 2021-22. Un dos veces All-Star y un joven de 20 años con energía y despliegue serían los otros dos basquetbolistas que llegarían a la franquicia californiana.

El intercambio que cambiaría la NBA a favor de LeBron James y los Lakers