La serie Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers está cerca de la definición en los NBA Playoffs 2023, por lo que Green calentó la previa burlándose de LeBron James.

Green calienta la definición de Warriors vs. Lakers y se burla de LeBron con un mensaje público

El termómetro que mide la serie Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers de los NBA Playoffs 2023 empieza a macar altas temperaturas luego de un Juego 5 que tuvo a LeBron James hablando de las supuestas simulaciones de faltas por parte de su equipo. Green le respondió y de manera sutil se burló con un mensaje público.

¿Se rompe la amistad? No es lo que parece. Luego de la derrota de Warriors en el Juego 4, Steve Kerr señaló a los jugadores de Lakers de simular faltas y hasta propuso un cambio de reglas en la NBA. Tan solo en los tres primeros partidos de la serie por las semifinales, el equipo de Los Ángeles llevaba 44 tiros libres más que Golden State.

Golden State Warriors le ganó a Los Angeles Lakers por 121 a 106 puntos, puso la serie 2 – 3 y en vísperas al Juego 6 del próximo viernes 12 de mayo a las 22:00 ET, LeBron James decidió responderle a Steve Kerr por acusarlos de simular faltas. Las palabras de ‘El Rey’ no convencieron a Green, quien no dudó en enviarle un mensaje público.

Green calienta la definición de Warriors vs. Lakers y se burla de LeBron James

LeBron James sostuvo que “solo sé que nuestro cuerpo de entrenadores y nuestros jugadores no trabajamos en simular, no hace ni siquiera parte de nuestro juego (…) En realidad, nunca ha sido en algún equipo en el que haya jugado en mis 20 años que sea un equipo que simula”. JaMychal Green no se dejó convencer por parte de la estrella de Los Angeles Lakers y sin una sola palabra empezó a calentar la definición de la serie de los NBA Playoffs 2023.

Con más de 65.200 seguidores en Instagram, Green decidió publicar una historia con las declaraciones de LeBron que defendieron a los Lakers de las simulaciones. Hasta ahí todo normal, pero el compañero de Stephen Curry decidió ponerle una gorra a la imagen de Bron para burlarse al dar entender que no cree que el equipo de Los Ángeles o cualquiera de los equipos en los que haya jugado James no haya simulado faltas a propósito.