Una estrella de la NBA iba ser del equipo de LeBron James, pero Michael Jordan se lo ‘robó’ y terminó con un récord contra Los Angeles Lakers que no se veía hace 37 años.

No fue casualidad ver volar y brillar el símbolo de Michael Jordan en la mismísima casa de Los Angeles Lakers. LeBron James estaba cerca de liderar una remontada épica contra Dallas Mavericks, pero apareció la estrella que MJ le ‘robó’ al ‘Rey’ para quitarles la victoria y lograr un récord que no se veía hace 37 años en la NBA.

Lakers ganaba 101 a 98 puntos a 11.8 segundos del final del juego contra Mavericks del 12 de enero de 2023. ¡Bang! Llegó el triple por parte de la estrella NBA que firmó un contrato por $100 millones de dólares con Air Jordan. Hora del tiempo extra y la figura del equipo de Dallas repitió la dosis: triple para empatar el partido y llevarlo a un segundo periodo suplementario.

Luka Doncic es una de las debilidades de LeBron James en el mundo de la NBA. La estrella de Los Angeles Lakers le concedió una entrevista a Road Trippin y confesó que su deseo era “comenzar el 'Equipo LeBron' y tener a Luka (Doncic) como mi primer fichaje con Nike. No creo que mis muchachos en Nike estuvieran preparados para eso. Obviamente no lo fueron, porque terminó yendo a Jordan. No sé si Luka lo sabe”.

Michael Jordan terminó por quedarse con Luka Doncic al firmar un contrato por 100 millones de dólares el 26 de diciembre de 2019 y en la primera temporada que estrenó sus zapatillas con el logo de Air Jordan logró un récord contra Los Angeles Lakers que no se veía hace 37 años en la NBA.

Con un triple doble de 35 puntos, 14 rebotes y 13 asistencias contra Los Angeles Lakers el 12 de enero de 2023, Luka Doncic se convirtió en el primer jugador con 23 años o menos que promedia 40 puntos en un lapso de diez juegos desde que Michael Jordan lo hiciera en 1986. ¡’De lo que se perdió el ‘Equipo LeBron James’!