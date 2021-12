Las polémicas extradeportivas llegaron a la orden del día para LeBron James en la temporada NBA 2021-22 y una leyenda de Los Angeles Lakers como lo es Kareem Abdul-Jabbar no dudó en hacer una dura crítica contra ‘El Rey’.

Habló una palabra autorizada de los Lakers. Abdul-Jabbar jugó por 14 temporadas en el equipo de Los Angeles, ganó cinco títulos con la franquicia californiana y promedió por juego 24.6 puntos y 11.2 rebotes en 20 campañas. LeBron, hay que escuchar a Kareem.

La liga multó a LeBron James por una celebración polémica en la que se tocó los genitales y este hecho le bastó a Kareem Abdul-Jabbar para descartar a la estrella de Los Angeles Lakers como el GOAT de la NBA. Y ahí no paró el cuestionamiento. Puntos para Michael Jordan.

Robert Horry ya había acabado con los Lakers por la actitud que tienen cuando van arriba en el marcador, así que llegó más respaldo a esta crítica. Abdul-Jabbar fue duro y contundente para señalar a LeBron de “infantil y estúpido”.

Kareem Abdul-Jabbar descarta a LeBron James como el GOAT de la NBA

“Para mí, ganar es suficiente. ¿Por qué necesitas hacer un baile infantil y estúpido y faltarle el respeto al otro equipo en la cancha? No tiene sentido. Los GOATs no bailan”, sentenció Kareem Abdul-Jabbar sobre la polémica celebración de LeBron James en Los Angeles Lakers vs. Indiana Pacers.