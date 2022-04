Luego de perder como locales en el tercer juego de su serie, un ex compañero del alero fue enfático en señalar que "le han hecho renunciar" a su actual equipo.

Definitivamente, la edición 2022 de los Playoffs de la National Basketball Association (NBA) no está siendo ni de cerca la mejor en la carrera de Kevin Durant, quien se ha visto frustrado por la forma en que Brooklyn Nets está siendo apabullado en primera ronda por Boston Celtics.

Pero más allá del aspecto global, donde ha sido superados completamente, los números del alero en esta serie están muy lejos de ser los mejores de su carrera. A saber, no anotó puntos en el segundo tiempo del Juego 2, y además, no tuvo intentos en los últimos 11 minutos del tercer partido.

Por si fuera poco, la actitud mostrada por Durant en la derrota de Nets por 103-109 ante Celtics, daba a conocer frustración y molestia por lo que hacían sus compañeros, a tal punto que una persona que lo conoce muy de cerca, aseguró que "ha renunciado a su equipo".

Afirman que Durant dejará los Nets si son barridos por Celtics



El ex jugador y compañero de KD en Oklahoma City Thunder, Kendrick Perkins, aseguró en su espacio en la cadena NBC Sports que "no podemos sentirnos mal por él, pero la razón por la que está en esta posición es porque él mismo se puso allí", pero lo más fuerte vino después, cuando agregó que "estos Nets hicieron que Kevin Durant renunciara. No tenía ningún interés en jugar este partido".

Tras la derrota de Nets ante Celtics, Durant habló en conferencia de prensa y manifestó que "estoy pensando demasiado en la cancha. Sentí que fui demasiado agresivo en los dos primeros encuentros, forzando tiros en malas posiciones en lugar de encontrar compañeros abiertos", y añadió que "no quiero ser un estorbo para mis compañeros, pero es cierto que debo anotar más".