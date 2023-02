Y quién iba a pensarlo. Aquel equipo de Los Angeles Lakers que no podía salir del fondo de la tabla de posiciones en la Conferencia Oeste logró algo nunca antes visto en la temporada NBA 2022-23 con la victoria contra Dallas Mavericks, Luka Doncic y Kyrie Irving. ¡LeBron James no dudó en enviar una advertencia!

Por primera vez en lo que va de la temporada 2022-23 un equipo que va perdiendo por al menos 27 puntos logra ganar el partido. La marca era de cero victorias y 138 caídas. Los Lakers lo hicieron en el triunfo contra Mavericks por 111 a 108 en el que LeBron anotó 11 unidades en el último cuarto.

Mientras que Anthony Davis y LeBron James anotaron 26 y 30 puntos, respectivamente, Luka Doncic registró 26 y Kyrie Irving 21 unidades en la victoria que representó el mayor regreso de Los Angeles Lakers en los últimos 20 años de su historia en la NBA.

A pesar de no con contar con D’Angelo Russell, los Lakers no solo lograron una victoria histórica contra Mavericks, el equipo de Los Ángeles se puso a dos juegos y medio de la sexta posición que les daría la clasificación directa a los Playoffs. Con la clave del triunfo, LeBron advirtió a toda la NBA sobre lo que puede hacer la nueva versión del equipo californiano.



Luego de afirmar que esperara los siguientes días para saber cómo está el tobillo derecho que se golpeó contra Dallas Mavericks el 26 de febrero de 2023, LeBron James advirtió que Los Angeles Lakers fue capaz de hacer lo que el juego le pedía para lograr la mayor remontada (27 puntos) en los últimos 20 años de historia del equipo.

“El juego nos dicta lo que tenemos que hacer. Hoy (26 de febrero de 2023), en ofensiva no estábamos tirando bien de larga distancia. Entonces, tuvimos la habilidad de mirar maneras en las que pudiéramos estar bien. No podemos tirar bien, tenemos que llevar el balón a la pintura y obtener rebotes ofensivos. Tener esa habilidad para decir: ‘Okey, no estamos tirando bien, pero podemos estar en el juego, ser productivos’. Es la clave para el juego del club”, dijo LeBron James en conferencia de prensa.