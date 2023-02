LeBron James se decepcionó de Los Angeles Lakers por no poder firmar a Kyrie Irving y la respuesta del base no tardó en llegar en el mundo de la NBA.

Cuando parecía que Kyrie Irving estaba cada vez más cerca de volver a jugar junto a LeBron James en la NBA con Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets aceptó la oferta de Dallas Mavericks por el base estrella y luego del fuerte el mensaje del ‘Rey’ contra el equipo californiano, llegó el momento de escuchar la respuesta del otro protagonista de esta historia.

A penas se dio a conocer la noticia que Irving le había pedido un intercambio a los Nets para salir del equipo, se instaló la narrativa que el destino que prefería Kyrie eran los Lakers y cuando esto pasa en el mundo de la NBA, tu anterior jefe no te va hacer la vida fácil.

Según Marc Stein, del boletín de noticias ‘La línea de Stein’, las intenciones de Joe Tsai, dueño de Brooklyn Nets, era no cumplir el deseo a Kyrie Irving de intercambiarlo a Los Angeles Lakers. ¡Dicho y hecho! La oferta que hizo el equipo liderado por LeBron James fue insuficiente.

Los Lakers ofrecieron a Russell Westbrook y los dos picks de primera ronda del NBA Draft 2027 y 2029 por Irving, pero los Nets pedían incluir a Austin Reaves, Rui Hachimura y Max Christie. La negociación no se hizo y LeBron no ocultó estar decepcionado porque el equipo de Los Angeles no firmó a un jugador que, según él, los hubiese hecho ganar más títulos en la NBA.

Kyrie Irving le responde a LeBron James por pedirlo para los Lakers en la NBA

Lego del “definitivamente, decepcionado. No puedo sentarme aquí y decir que no estoy decepcionado por no poder conseguir un jugador tan talentoso” de LeBron James, Kyrie Irving le respondió al ‘Rey’ por pedirlo para Los Angeles Lakers en la temporada NBA 2022-23.