Golden State Warriors no estaría dispuesto a pagarle a Draymond Green lo que pide en la NBA y les hicieron una advertencia por si lo dejan ir: ‘Es la voz más grande del equipo’.

Un conflicto inesperado surgió para Golden State Warriors. Mientras que las renovaciones de Andrew Wiggins y Jordan Poole empiezan a tocar la puerta de las instalaciones de los Dubs, de repente otro jugador se abrió paso con un supuesto deseo de renovar por millones de dólares en la NBA.

Según informó el portal The Athletic, Draymond Green tendría pensado pedirle a los Warriors una extensión de contrato por cuatro años y $164.2 millones de dólares a pesar que todavía le quedan dos temporadas más a partir de la campaña NBA 2022-23.

Green se convierte en elegible para una extensión de contrato a partir del 3 de agosto, pero todo indicaría que Golden State Warriors no tiene planes de ofrecerle la oferta máxima que le pueden dar. En este escenario, ya se conoció qué pensaría Stephen Curry si los Dubs dejan ir a Draymond.

Si se toma el ejemplo de Curry, quien espero a que le quedara un año de contrato para firmar la última extensión que lo vincula a los Warriors hasta la temporada 2025-26, Golden State todavía tendría tiempo para decidir qué será del futuro de Draymond Green. Eso sí, ya les advirtieron qué pasará si no le renuevan y acaba yéndose del equipo.

La advertencia para Warriors si dejan ir a Green: ‘Es la voz más grande del equipo’

“Nadie quiere un Green infeliz en el vestuario. Es la voz más grande del equipo. Su presencia se siente diferente a cualquier otro jugador: cuando está entusiasmado, cuando está enojado, cuando está frustrado, cuando está arrepentido. ¿Cómo manejaría que no le dijeran una extensión después de que su defensa estelar ancló una carrera improbable hacia otro campeonato? ¿Exige un intercambio? ¿Él, de nuevo, toma menos dinero del que quiere? ¿Hace público sus intenciones de optar por no participar y dejar a los Warriors en la agencia libre? ¿Él vierte menos en los jugadores jóvenes y, esencialmente, deja de preparar a sus reemplazos?”, escribieron Anthony Slater y Marcus Thompson en el portal The Athletic.