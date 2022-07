Un informe del portal The Athletic dio a conocer lo que piensa Stephen Curry si Golden State Warriors pierde a Draymond Green por no pagarle lo que pide en NBA.

Todo era paz y armonía en el actual campeón de la NBA luego de un título que pocos esperaban en el 2022, pero en Golden State Warriors se vienen días decisivos para mantener a todas las estrellas del equipo. El primero que entraría en conflicto sería Draymond Green y esto no le gustaría nada a Stephen Curry.

A pesar que Green no tuvo el mejor de los rendimientos en las Finales NBA 2022 al promediar por juego 6.2 puntos, 8 rebotes y 6.2 asistencias, la energía que trae en la cancha un cuatro veces campeón con Warriors es reconocida hasta por el mismo Curry.

“Por lo general, los muchachos con alto coeficiente intelectual se dan cuenta y él está en la parte superior de esa lista”, afirmó Stephen Curry sobre Draymond Green y su labor ofensiva en la previa al Juego 5 de las Finales NBA 2022 Golden State Warriors vs. Boston Celtics.

Draymond Green tiene dos años restantes de contrato con los Warriors, pero a partir del 3 de agosto pasa a ser elegible para una extensión de contrato. Según un informe del portal The Athletic, el alero ya tendría claro cuánto dinero quiere por cuatro temporadas más. Golden State no estaría dispuesto a desearlo y esto le gustaría nada a la gran estrella del equipo: Stephen Curry.

Se reveló qué piensa Curry si Warriors pierde a Green en la NBA

De acuerdo al artículo publicado por Anthony Slater y Marcus Thompson II en The Athletic, varias fuentes les dijeron que Stephen Curry no estaría contento si Golden State Warriors pierde a Draymond Green por no pagarle lo que pide en la NBA. ‘El Chef’ tiene contrato con los Dubs por cuatro años más, hasta la temporada 2025-26, y su deseo es que tanto Green como Klay Thompson lo acompañen en este periodo de tiempo.