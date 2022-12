Ben Simmons ha sido objeto de críticas a lo largo de los últimos meses en la NBA debido a su polémica salida de Philadelphia 76ers rumbo a Brooklyn Nets, convirtiéndose en el nuevo socio de Kevin Durant y Kyrie Irving.

El australiano no estaba conforme en el quinteto de Pensilvania, por ello, hizo hasta lo imposible por salir de allí y lo consiguió. En la campaña pasada todos esperaban que debutara pero no lo hizo, dado que alegaba no estar listo.

Ahora, la presente zafra ha marcado un nuevo "debut" para Ben Simmons, quien poco a poco a encontrado el ritmo competitivo para ser aquel jugador que todos esperan, y de hecho, cuando él está bien, los Nets están bien.

Ben Simmons, intratable

Paso a paso, Ben Simmons encuentra su ritmo en Brooklyn Nets. Prueba de ello ha sido la reciente actuación que protagonizó sobre la duela del Barclays Center ante Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo y compañía.

El australiano se exhibió con producción de 12 unidades, 11 rebotes y 8 asistencias en 28 minutos de acción, aportando de manera significativa al triunfo de los suyos, 118-110 ante uno de los rivales más difíciles de la Conferencia Este y la NBA en general.

Por si fuera poco, dejó en evidencia una estadística que hace imbatible a los neoyorquinos. Cuando Simmons reigistra partidos de al menos 10 puntos y rebotes, Brooklyn Nets no pierde.