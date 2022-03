Los Angeles Lakers no para de perder en la temporada NBA 2021-22 y Kendrick Perkins hizo una propuesta para que LeBron James se salve del fracaso.

Una noche más y otra derrota que estuvo al borde del escándalo. Los Angeles Lakers volvió a perder en la temporada NBA 2021-22 y, en esta ocasión, fue un equipo de LA Clippers los que estuvieron a punto de darle una paliza sin Kawhi Leonard y Paul George. ¡Hay que salvar a LeBron James! Gritó Kendrick Perkins.

Los Lakers perdieron 111 a 132 contra Clippers y con un tercer cuarto para el olvido, anotaron 18 unidades y recibieron 40, LeBron James terminó por ser el jugador más destacado con 26 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias en 37 minutos de juego.

‘El Rey’ está jugando mucho tiempo y no está a plenitud física. James reveló la gravedad de la lesión que sufre en la rodilla izquierda y con un equipo de Los Angeles Lakers que no para de perder, ha caído en 11 de los últimos 14 juegos, Kendrick Perkins tiene una propuesta para salvar a LeBron.

Hasta el juego contra Golden State Warriors del sábado 5 de marzo a las 20:30 ET, los Lakers están a dos juegos de caer en la posición 11 y por ende quedarse fuera de los puestos de Play-In. ¿Mejor que LeBron James descanse y ya piense en la próxima temporada NBA? Perkins tiene la respuesta.

La propuesta de Perkins para salvar a LeBron del fracaso de los Lakers en la NBA

“¡En algún momento, los Lakers podrían necesitar considerar cerrar a Bron! Ya no hay esperanza para ellos... no hay necesidad de poner más millas en el viejo que va a estar en su temporada 20 el próximo año. Lo ha dado todo y más. Además de todo, ¡está jugando con una rodilla lastimada! Charla honesta”, escribió Kendrick Perkins para proponer que LeBron James no juegue más en la temporada NBA 2021-22.