La historia de Los Angeles Lakers escribió un capítulo dorado de la mano de Jerry Buss con diez títulos de la NBA. Desde 1979 fue el dueño del equipo y una de las anécdotas más curiosas fue cuando se enteró que su hija, quien hoy en día es dueña y presidente de la franquicia californiana, iba a aparecer en la revista Playboy.

Jeanie Buss empezó a ser la presidenta de los Lakers desde 2013 y, con la idea de cambiar los estereotipos de ver a una mujer como propietaria de un equipo de la NBA, empezó a romper el molde con sus fotografías para la revista Playboy en el mismísimo estadio de la franquicia de Los Ángeles que, por ese entonces, se llamaba Forum.

La decisión que tomó hoy en día la dueña de Los Angeles Lakers de aparecer en la revista Playboy no solo la llevó a ser conocida por Dennis Rodman y tener un romance con la estrella de Chicago Bulls y la NBA. Cuando el padre de Jeanie, Jerry Buss, supo la noticia tuvo una imperdible reacción que se reveló en la serie ‘Legado: La verdadera historia de los LA Lakers’.

“Después de mi divorcio (con Steve Timmons), sentí mucho alivio. Era libre de explorar las cosas que me interesaban hacer. Tenía más de 30 años, me sentía cómoda con quien era, en mi sexualidad, siendo mujer. Y siempre había admirado a las mujeres que posaron para Playboy. Admiraba esa revista. Conocí a Hugh Hefner a través de mi padre y pensé que me gustaría ver si podría ser considerada y no le dije a mi papá porque no quería que pidiera un favor por mí”, reveló Jeanie Buss.

La reacción de Buss cuando se enteró que la dueña de Lakers iba a salir en la revista Playboy

Jeanie Buss, la actual dueña de Los Angeles Lakers, decidió no contarle en primera instancia a su padre que saldría en la revista Playboy de mayo de 1995, pero fue inevitable no darle la noticia. Jerry Buss, quien era amigo de Hugh Hefner, tomó la drástica decisión de no comprar ese ejemplar.