En la National Basketball Association (NBA) el protagonismo, al menos por este fin de semana, lo ha tomado el All-Star, donde los mejores jugadores del baloncesto a nivel mundial se miden en juegos de destreza y un partido.

Uno de los más destacados de esos jugadores, sin embargo, quedó como suplente en el llamado, y decidió no asistir al evento y tomarse un break del deporte, visitando Buenos Aires en la República Argentina.

Allí asistió a uno de los torneos más importantes del tenis a nivel sudamericano, el Argentina Open, donde logró encontrarse con el público, además de con algunos de sus tenistas destacados, como Carlos Alcaraz.

Jimmy Butler en el Argentina Open

La gran estrella de Miami Heat, Jimmy Butler, se dio un espacio este fin de semana para pasear por las calles de Buenos Aires, además de asisir al ATP 250 de la ciudad, conocido como Argentina Open, una de las grandes competencias a nivel sudamericano.

Allí, se encontró con figuras del nivel de Carlos Alcaraz, número 2 del ranking mundial, quien sobre la situación opinó: "Todavía me cuesta encontrarme con estrellas de este calibre. ¿Cómo va a estar Jimmy Butler ahí? Fue increíble que viera mi partido. No se me da mal el básquet".

Alcaraz probó suerte en frente del aro, y no le fue para nada mal, según lo que mostró la cuenta del torneo en sus redes sociales. Butler deberá volver a los Estados Unidos durante la tarde del domingo o la mañana del lunes, ya que el viernes volverá a la acción en la NBA.

El cotejo será ante Milwaukee Bucks en condición de visitante. Ah, eso sí, tal vez Butler se vuelva con un nuevo vicio: como todo turista en Argentina, el estadounidense se dio la chance de probar el mate, infusión típica del país.