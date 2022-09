Golden State Warrriors puso en marcha el plan para revalidar el título del 2022 en la temporada NBA 2022-23 con el viaje a Japón para disputar los dos primeros juegos de pretemporada y, como la máxima estrella del equipo, a Stephen Curry lo desafió un programa de la televisión japonesa con el reto de los ‘tiros imposibles’ en 100 segundos. ¿LeBron James se anima?

En la línea de Michael Jordan y el mismo LeBron, Curry se convirtió en un icono mundial que representa el baloncesto de la NBA. Con ‘El Chef’ de vuelta a la cima de la liga tras ganar el premio MVP de las Finales, en todas partes del mundo empezaron hacer la famosa celebración del base de los Warriors.

Los programas de la televisión de Japón se caracterizan por, entre otras cosas, poner a famosos deportistas a que cumplan desafíos que demuestren sus habilidades. A los retos que han tenido a jugadores como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar, se les unió la estrella de la NBA y Golden State Warriors: Stephen Curry.

Los Warriors jugarán contra Washington Wizards los dos primeros juegos de pretemporada NBA 2022-23 el viernes 30 de septiembre de 2022 a las 6:00 A.M. ET y el domingo 2 de octubre a la 1:00 A.M. ET. En la previa, se recordó el desafío a Curry y… ¿Cómo le fue? Bolavip te lo cuenta.

Video: Stephen Curry venció el desafío de los ‘tiros imposibles’ en 100 segundos

Con su padre Dell como la persona que le pasaba los balones, Stephen Curry empezó a realizar 20 tiros que en 100 segundos parecían imposibles de anotar. Empezaron a caer las cestas y con 15 segundos restantes. ¡Bang, bang! La figura de Golden State Warriors venció el desafío.