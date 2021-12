¿Y ahora quién los entiende? Donald Trump y LeBron James tuvieron una ‘guerra’ declarada mientras que el empresario fue el presidente de Estados Unidos y después de unos meses de bajo perfil volvieron al centro de la polémica por el covid-19.

Trump tuvo un giro de 180 grados sobre la vacunación contra el coronavirus y, luego de ser criticado por el tiempo en el que tomó las medidas necesarias para combatir el covid-19, el expresidente de Estados Unidos sorprendió con unas declaraciones tras ponerse la tercera dosis.

“Mire, los resultados de la vacuna son muy buenos. Y si te contagias de (covid-19), da de una forma muy leve. La gente no muere cuando recibe la vacuna (…) Los que se enferman mucho y necesitan ser hospitalizados son aquellos que no se vacunan. Pero sigue siendo su elección. Y si te vacunas, estás protegido”, le dijo Donald Trump a Candace Owens, del portal The Daily Wire.

Mientras que Trump promovió la vacunación contra el coronavirus, LeBron James sorprendió al crear polémica con un meme que publicó en Instagram. La estrella de Los Angeles Lakers se burló del covid-19 al compararlo con el refriado y la gripa. ¿O acaso fue un dardo para los protocolos de salud de la NBA?

LeBron James y la polémica publicación en Instagram sobre el covid-19

Con el famoso meme de Spider-Man señalando a otros dos Spider-Man, LeBron James generó polémica al burlarse del covid-19 mientras que Donald Trump promovía la vacunación contra el coronavirus.