¿Qué pasa cuando ya no eres el mismo joven de 25 años que eras antes? Pues debes adaptar tu juego, cambiar y mantenerte a buen nivel con otras herramientas. Eso es lo que cree y declara LeBron James, que todavía es relevante en la National Basketball Association (NBA).

El jugador nacido en Akron, Ohio, fue seleccionado con el primer pick del Draft de 2003 por Cleveland Cavaliers, y por mucho tiempo era el jugador más atlético de la liga. Hoy, en su temporada 20 en la NBA, la realidad es distinta con Los Angeles Lakers.

A sus 38 años, la capacidad atlética ya no es la misma, por lo que debe apoyarse en sus otras habilidades. Afortunadamente, pero también gracias a su trabajo, El Rey fue cambiando su estilo de juego paulatinamente. Desde que volvió a los Cavs en 2014-15, y hasta hoy en día, su manera de jugar pasó a ser más como la de una base.

Y que LeBron James persigue la meta de ser el mejor jugador de todos los tiempos por sobre Michael Jordan no es ninguna novedad. Por eso, en una conferencia de prensa reciente, LBJ tuvo una interesante respuesta a la pregunta de cómo ha ajustado su cuerpo a medida que ha avanzado su edad.

LeBron James y lo que necesita para ser el mejor de la NBA

“Mi juego ha evolucionado. No tengo que depender del super atletismo para ser eficaz. En mis primeros 11, 12 años era super atlético y podía no ser tan eficiente… Sabía que para ser el mejor jugador que puedo ser y ser el mejor de todos los tiempos, necesito no tener debilidades”, dijo LeBron.