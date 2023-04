El duelo de NBA Playoffs 2023 que Los Angeles Lakers lidera ante Memphis Grizzlies es una batalla emocionante donde figuras como Ja Morant se ganan la admiración de leyendas activas como LeBron James.

Luego de la victoria angelina en el primer partido de la serie de primera ronda de la Conferencia Oeste, Memphis se recuperó en el segundo encuentro, y lo hizo nada más y nada menos que sin la presencia de su base figura, Morant.

Este sábado, los Lakers de LeBron se volvieron a llevar la victoria y se pusieron al frente 2-1 en la serie. Sin embargo, Ja hizo todo lo posible por mantener a su equipo en partido, sobre todo en la última parte del mismo.

A pesar de la derrota 111 a 101, Morant terminó con 45 puntos y 13 asistencias. En el último cuarto, anotó 22 puntos seguidos para sus Grizzlies. De acuerdo a ESPN Stats & Info, en las últimas 25 postemporadas, solo otros dos jugadores anotaron al menos 22 puntos seguidos para su equipo en un partido de Playoffs: Kobe Bryant en 2011 (23) y LeBron James en 2007 (25).

LeBron James sobre Ja Morant

LeBron, que en aquella ocasión anotó 29 de 30 puntos, y 48 en total, en su victoria del Juego 5 sobre Detroit Pistons en las Finales de la Conferencia Este de 2007, cuando tenía 22 años, dijo esto sobre el joven de 23: “Cuando los grandes jugadores se ponen en marcha, no hay nada que puedas hacer. Pueden tener 20, pueden tener 30, pueden tener, no sé, 29 de 30. No puedes detenerlos”, declaró.