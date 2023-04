El Rey fue constantemente consultado por su encuentro dentro del campo con el defensor de Memphis Grizzlies, y simplemente, no le dio importancia.

Dentro de lo pareja que ha estado la serie de NBA Playoffs 2023 entre Los Angeles Lakers y Memphis Grizzlies, una de las claves de esta llave ha sido el duelo individual protagonizado por LeBron James y el defensor Dillon Brooks.

Todo explotó tras el segundo juego, cuando el alero de 27 años no encontró mejor idea que faltarle el respeto al máximo anotador en la historia de la competición, declarando que "él es viejo", y agregando que "no respeto a nadie hasta que viene y me da (anota) 40".

Pues bien, tras el entrenamiento del viernes en Lakers, previo al Juego 3 ante Grizzlies, que se disputa este sábado en Los Ángeles, los periodistas le preguntaron durante cinco minutos a LeBron por el incidente con Brooks, pero él no entró en el juego.

¿Qué piensa LeBron de los insultos de Brooks?



"No estoy aquí por la mierda. Estoy listo para jugar y eso es todo", respondió escuetamente el Rey ante las insistentes preguntas de la prensa, para luego cerrar el asunto indicando que "el juego se gana entre las cuatro líneas, siempre lo ha sido y siempre lo será".

En el enfrentamiento histórico entre ambos, LeBron registra 10 triunfos y tres derrotas ante Brooks, promediando 25.2 puntos, con una efectividad del 52.2 por ciento en sus tiros. Se viene nuevo capítulo.