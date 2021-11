LeBron James no tiene fecha para regresar a Los Angeles Lakers y la NBA tras lesión

Ya van cuatro partidos que Los Angeles Lakers no cuentan en sus filas con su máxima estrella, LeBron James, luego de sufrir una molestia en el abdomen durante el último cuarto del juego contra Houston Rockets del 2 de noviembre, con dos triunfos e igual número de derrotas.

Si bien las actuaciones de Anthony Davis, Carmelo Anthony y Russell Westbrook le han permitido salir de perdedores al equipo de Frank Vogel, la realidad es que los aficionados y la competición extrañan la presencia del Rey, de quién se sabe cuándo podría volver a las canchas.

El insider Brian Windhorst, de la cadena ESPN, entregó una actualización del estado de salud de LeBron, señalando que "esta no es una lesión severa, el está recibiendo tratamiento y por lo que me dijeron desde los Lakers que la rehabilitación va bien; es posible que tenga que reacondicionar un poco, pero esto no lo mantendrá alejado durante un período prolongado".

Actualización sobre lesión de LeBron James



Si bien desde la franquicia de California no han realizado actualizaciones respecto al estado de salud del Rey, en el entorno del equipo existe nerviosismo por las constantes lesiones que ha sufrido desde su llegada en el 2018, como en la ingle derecha, y en su tobillo, la pasada temporada.

Por lo pronto, se espera que LeBron este fuera de la NBA entre cuatro a ocho semanas, de las cuales apenas han pasado una y media, por lo que el mejor de los pronósticos para los Lakers es que pueda llegar al juego del 4 de diciembre ante Los Angeles Clippers; en el peor de los casos, volvería para Navidad o ya los primeros días del 2022.