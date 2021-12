¡Tiene una personalidad de NBA! Los Angeles Lakers está destinado a sufrir en la temporada 2021-22 y en el juego vs. Dallas Mavericks del miércoles 15 de diciembre tuvieron que irse a tiempo extra. El vibrante partido lo definió un jugador que minutos antes LeBron James había regañado.

La gran sorpresa de los Lakers en la temporada 2021-22 ha sido un novato que llegó al equipo de Los Angeles sin ser elegido en el Draft: Austin Reaves, quien desde las prácticas demostró que tiene el carácter y personalidad para jugar en la NBA.

Antes de llevarse la gloria con el tiro ganador contra los Mavericks, Reaves confesó que un entrenamiento le respondió a LeBron James con el famoso trash talking (hablar basura para provocar) cuando le tocó marcarlo. Austin no se dejó intimidar del ‘Rey’.

En el juego Los Angeles Lakers vs. Dallas Mavericks, LeBron James comandó un ataque y frente a una buena marca se quedó sin opciones y lanzó un pase forzado que Austin Reaves no pudo atrapar. Ahí llegó el regaño de ‘El Rey’, pero el novato no se iba a quedar con la espina.

Video: El triple ganador de Austin Reaves en Lakers vs. Mavericks de NBA 2021-22

Con 0.9 segundos en el reloj del tiempo extra, Austin Reaves recibió el balón y metió un triplazo que le dio la victoria a Los Angeles Lakers por 107 a 104 puntos sobre Dallas Mavericks. Todo esto lo hizo el novato con 23 años y minutos después de ser regañado por LeBron James. ¡Tiene una personalidad de NBA!