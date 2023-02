Ya pasaron casi 20 años desde que LeBron James fue elegido por Cleveland Cavaliers con el primer Pick del Draft de la NBA de 2003. Finalmente, El Rey reveló la inspiración detrás de su tatuaje más famoso y cuándo se lo hizo.

Este es el tatoo que tiene en la parte alta de la espalda con la leyenda de Chosen 1. Para muchos, el significado de esta frase “El elegido” es lo que representa LeBron James en la NBA. Pero esa no es la razón por la que decidió escribirse eso en la piel.

El actual jugador de Los Angeles Lakers no siempre se tuvo la confianza plena que se tiene hoy en día como para autoproclamarse el jugador elegido de la mejor liga de baloncesto del mundo. Su verdadera inspiración la reveló recientemente.

La inspiración del tatuaje de LeBron James de Chosen 1

El legendario entrenador de baloncesto universitario, Mike Krzyzewski, entrevistó a LeBron James este fin de semana para TNT y salió al aire durante el NBA All-Star. Entre tantas cosas, se discutió el origen de ese tatuaje.

“Me lo hice después de mi año de novato en la NBA… En realidad fue una revista local en mi segundo año de secundaria que utilizó la frase ‘elegido’ después de uno de mis partidos. Me pareció muy cool. No sé si lo soy, pero suena cool”, reveló.