Pareciera no haber vuelta atrás. Lo que sucede con Kyrie Irving es el tema que está en boca de todos en la última semana de la National Basketball Association (NBA). Ahora, el jugador de Brooklyn Nets tiene, entre muchos de sus problemas, a LeBron James en su contra también.

Todo comenzó cuando el base promocionó en su cuenta de Twitter un documental el cual tiene mucho contenido antisemita y desinformación acerca del tema. Esto generó controversia y los medios rápidamente cuestionaron al jugador, incluido el dueño de los Nets, Joe Tsai. Pero la cosa escaló cuando el jugador, tras repetidas oportunidades de responder que no piensa así, no lo hizo.

Primero llegó la sanción de la franquicia, que suspendió a Kyrie por al menos cinco partidos sin goce de sueldo para que cumpla una serie de objetivos a modo de redención. Llegaron sus disculpas por Instagram, pero ya era muy tarde y el daño estaba hecho. Finalmente, su última debacle fue que Nike suspendió de manera indefinida su patrocinio.

LeBron James critica a Kyrie Irving

Finalmente, llegaron los dichos de su excompañero, LeBron James, en conferencia de prensa tras encuentro de Los Angeles Lakers: “No apruebo el odio a ningún tipo. A ninguna raza. A las comunidades judías, a las comunidades negras, a las comunidades asiáticas. Ustedes saben cuál es mi posición…”, comenzó.

“Creo que lo que Kyrie hizo causó daño a mucha gente… No importa el color de tu piel, tu altura, tu posición. Si promueves o solicitas o dices cosas perjudiciales para cualquier comunidad que dañe a la gente, entonces no lo respeto. No lo apruebo”, dijo LeBron James de manera contundente sobre Kyrie Irving. Esto muestra claramente de qué lado está El Rey, aunque después si expresó su cariño para Irving a pesar de la situación actual.