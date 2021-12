LeBron James se le acabó la paciencia con Los Angeles Lakers: 'Somos un equipo que no tiene química'

Se le terminó por colmar el vaso de agua. En el que fue el último partido del Staples Center tal y como se le conocía, Los Angeles Lakers fueron apabullados por San Antonio Spurs, en una derrota donde el único valor rescatable fue su máxima estrella LeBron James.

En un encuentro donde la franquicia oro y púrpura fue ampliamente superada por el cuadro de Gregg Popovich, el Rey fue el jugador más destacado, anotando 34 puntos en 34 minutos en cancha, y registrando además nueve rebotes, seis asistencias, un robo, dos bloqueos y tres pérdidas de balón.

Lamentablemente para LeBron, los Lakers están viviendo su peor momento en esta temporada de NBA, ya que no sólo sufriero su peor derrota como local en el certamen, sino que además ya suman cuatro caídas consecutivas, algo que le preocupa de cara al juego de Navidad, ante Brooklyn Nets.

A LeBron James se le acabó la paciencia con los Lakers



Tras la dura derrota, el ala-pivot habló con la prensa para tratar de explicar lo ocurrido ante los Spurs y responsabilizó a los últimos casos positivos de Coronavirus y el actual protocolo sanitario de la liga, como los causantes de tan drámatica situación.

"Somos un equipo que no tiene química, ya que siempre tenemos algún jugador fuera y no hemos podido acumular los minutos necesarios para tener un buen funcionamiento. Un día tienes a un jugador disponible y al otro día ese jugador da positivo y ya no está, es complicado", aseguró LeBron James.

Así y todo, los laguneros se ubican en el sexto lugar de la Conferencia Este, con récord negativo de 16 triunfos y 17 derrotas, actualmente en puestos de clasificación directa a Playoffs, mas están muy lejos de los mejores equipos, como Phoenix Suns, Golden State Warriors y Utah Jazz.