En un verdadero limbo se ubica por estos momentos Los Angeles Lakers en el tramo final de la temporada regular en la National Basketball Association (NBA), pues está batallando por entrar al Play-In por un lugar en los Playoffs, y lo debe hacer sin LeBron James ni Anthony Davis.

Actualmente, los laguneros ocupan el décimo puesto de la Conferencia Oeste, todo gracias a la derrota de San Antonio Spurs ante Memphis Grizzlies de este miércoles; y en la presente jornada, están obligados a sumar una victoria en casa de Utah Jazz para respirar tranquilos.

El problema para los Lakers es que para ir en busca del ansiado triunfo, no podrán contar con la presencia de LeBron y Davis, debiendo confiar en el base Russell Westbrook para comandar al equipo en Salt Lake City, aunque desde Los Angeles se justifican en la decisión.

Lakers seguirá sufriendo sin LeBron ni Davis



El reportero Mike Trudell, de la cadena Spectrum Sportsnet, confirmó que el Rey no estará en cancha por segundo partido consecutivo, debido a la lesión sufrida en el juego ante New Orleans Pelicans; mientras que The Brow fue puesto como dudoso para este encuentro, mas no dirá presente.

El principal motivo por el que ni LeBron ni Davis estarán en el duelo ante Jazz, es que serán reservados para el partido más importante de su temporada NBA, cuando este viernes reciban a los de Louisiana en el Crypto.com Arena, donde necesitan la victoria para seguir con vida camino al Play-In.