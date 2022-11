Sigue sumando capítulos la novela sobre la sanción que Brooklyn Nets le instaló a Kyrie Irving por sus cuestionables acciones, apoyando un documental antisemita, que lo mantiene fuera de la National Basketball Association (NBA).

Además del castigo por cinco partidos sin jugar, y el pago de una multa por $500 mil dólares, junto con ofrecer disculpas en redes sociales, la franquicia le ha ordenado realizar una serie de hechos para levantarle la medida.

Esto ha provocado que dos personas muy importantes dentro del ambiente NBA, como son el astro LeBron James, ex compañero de Kyrie en Cleveland Cavaliers, y el mismísimo Comisionado Adam Silver, salieran en defensa del jugador de los Nets.

LeBron y Comisionado de NBA defienden a Kyrie



La máxima autoridad de la competición indicó sobre el base que "es alguien a quien conozco desde hace una década y nunca escuché una palabra antisemita de él o, francamente, de odio dirigido a ningún grupo; si es antisemita o no, no es relevante para el daño causado por la publicación de contenido de odio".

Por su parte, LeBron James, quien afirmó que "no le tengo respeto" a Kyrie tras la aparición de los hechos, ahora moderó su discurso y sostuvo que "él se disculpó y debería poder jugar. Es lo que pienso. Ayúdalo a aprender, pero podría estar jugando. Lo que se le pide que haga para volver me parece excesivo, él no es la persona que están proyectando".