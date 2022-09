El conflicto más inesperado de todos es el que actualmente sacude a la National Basketball Association (NBA), y que enfrenta a dos de sus máximos referentes, como LeBron James y el Comisionado Adam Silver, todo por culpa de Robert Sarver, sancionado dueño de Phoenix Suns.

Recordemos que este martes 13 de septiembre, la competición dio a conocer del castigo al empresario de un año de suspensión y el pago de multa por $10 millones de dólares, tras ser acusado de acciones racistas, misóginas y sexistas contra los trabajadores de la franquicia de Arizona.

Tras conocerse el castigo al dueño de los Suns, de inmediato surgieron las reacciones entre los jugadores de NBA, quienes mayoritariamente han criticado la medida de la liga contra Sarver, siendo LeBron el principal vocero de esos comentarios.

LeBron y Comisionado NBA se enfrentan por castigo al dueño de Suns



El Rey utilizó su cuenta de Twitter para señalar que "nuestra liga definitivamente se equivocó. No necesito explicar por qué. Ustedes lean las historias y decidan por ustedes mismos", añadiendo que "no hay lugar en esta liga para ese comportamiento, para la misoginia, el sexismo y el racismo en ningún lugar de trabajo. No importa si eres dueño del equipo o juegas para el equipo".

A diferencia de LeBron, el Comisionado Silver tomó una postura más moderada, e indicó sobre el castigo al dueño de los Suns que "tengo cierta autoridad en esta organización y la ejerzo. No tengo el derecho de quitarle su equipo. No quiero apoyarme en el punto legal porque podría haber un proceso para quitarle el equipo a alguien en esta liga. Es muy complicado y tomé la decisión de no llegar a ese nivel".