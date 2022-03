En conferencia de prensa, la estrella de Los Angeles Lakers se refirió a la jugada donde posterizó a su ex compañero campeón en 2016 con Cleveland Cavaliers, algo que tomó para la risa.

LeBron James y su confesión tras volcarla sobre Kevin Love: 'No fue mi intención'

Fue una de las acciones más virales de la última jornada en la National Basketball Association (NBA), protagonizada por el astro LeBron James en un nuevo regreso a "su casa" en Cleveland Cavaliers, liderando la victoria de Los Angeles Lakers por 131-120.

Faltando 2:37 minutos para el final del segundo cuarto, el Rey avanzó como una tromba hacia el aro del local, y terminó volcando el balón por sobre la humanidad de su ex compañero y amigo, el ala-pivot Kevin Love, quien terminó "vengándose" en el tercer cuarto, agarrándolo de la cabeza para tirarlo hacia abajo.

Luego de su brillante actuación en la victoria de Lakers en casa de los Cavaliers, donde registró un triple-doble de 38 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias en 41 minutos en cancha, LeBron fue consultado en conferencia de prensa por la bullada jugada, prefiriendo tomárselo para la risa.

La confesión de LeBron tras volcarla sobre Kevin Love



"Cuando corté hacia el aro y lo vi, pensé, 'No, Kevin, salí de ahí por favor, no quiero hacer esto'. No fue mi intención. Te quiero, K-Love", aseguró James, quien además recibió un homenaje de parte de los Cavs, tras pasar a Karl Malone y convertirse en el segundo máximo anotador en la historia de la liga.

Pero la historia no quedó dentro del campo, porque en redes sociales, Kevin Love le escribió en Twitter a LeBron, diciéndole "¡No voy a joder con mi amigo durante al menos las próximas 48 horas!", a lo que el oriundo de Akron le respondió con un gif y la frase "¡Perdóname!", con emojis de pena.