Con más de dos décadas vigente en la National Basketball Association (NBA), y convertido oficialmente en el máximo anotador de la historia, si hay una palabra autorizada para hablar del futuro prospecto Victor Wembanyama, ese es LeBron James.

No es para menos, ya que en 2003, cuando el nacido en Akron, Ohio, llegó a la liga, era conocido como El Elegido (The Chosen One), un cartel muy similar al que hoy recibe el pivot francés de 19 años, de quién se asegura sea el mejor jugador joven que haya llegado a la competición mediante el Draft.

Por lo mismo, en entrevista con ESPN, LeBron se atrevió públicamente a entregarle unos consejos a Wembanyama, de cara a su esperado arribo a la NBA, donde estará en la vitrina del mundo que espera que cumpla con las expectativas que ha generado.

El consejo de LeBron a Wembanyama



"Primero, lo más importante es mantenerse fiel al juego, dar todo por esto. Trabajar duro para tratar de ser mejor de lo que eras ayer, comprometerte todos los días con el juego, porque si no lo respetas, el karma es un asesinato. Eso es una cosa para mi", partió afirmando el Rey sobre Wemby.

En esa línea, LeBron le indicó a Wembanyama que "siempre me digo a mí mismo. Me voy a comprometer con el juego. Voy a entrenar, me voy a preparar física, mental y espiritualmente para llegar a ser uno de los grandes, pero además, no te olvides de divertirte, porque se convertirá en un negocio de inmediato y él lo está pasando ahora mismo, y se va a desquitar, ya sabes, no digo peor, pero se vuelve aún más exigente".