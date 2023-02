El milagro de clasificar a los Playoffs tras iniciar una temporada con marca perdedora dio el primer gran paso de confianza, pero no todo fue alegría. En la victoria de Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors, del 23 de febrero de 2023, una estrella del equipo californiano salió lesionada y, por ahora, LeBron James la perdió por un juego.

Desde la fecha límite de intercambios en la que se dio la salida de jugadores como Russell Westbrook y Patrick Beverley, los Lakers tiene marca de tres victorias y una derrota. La estrella de la NBA que salió lesionada en el juego contra los Warriors es gran responsable de este nivel del equipo de Los Ángeles.

D’Angelo Russell es un viejo conocido en la afición de Los Angeles Lakers al haber sido elegido por el equipo californiano con el pick 2 del NBA Draft 2015. En su vuelta como All-Star ya se ganó los elogios de LeBron James y también fue el protagonista del primer gran susto de cara a la recta final de la temporada 2022-23.

“Creo que D-Lo es un armador realmente bueno, astuto, puede abrir la cancha, muy astuto, muy engañoso con su rapidez, es la forma en la que juega”, afirmó LeBron sobre Russell en una conferencia de prensa de los Lakers del 9 de febrero del 2023.

D’Angelo Russell solo pudo jugar nueve minutos y salió en el primer cuarto de la victoria contra Golden State Warriors por 124 a 111 puntos debido a una torcedura de tobillo. A la estrella de Los Angeles Lakers le tomaron rayos x y se confirmó la gravedad de su lesión: esguince en el tobillo derecho que no requirió resonancia magnética y será considerada como una lesión a tratar día a día según informó Chris Haynes, de canal TNT. ¡Se salvaron LeBron James y compañía!

“No, no. Los jugadores tienen torceduras de tobillo todo el tiempo, no me pasa seguido. Obviamente, es nuevo para mí, pero es lo que es. No estoy preocupado”, afirmó D’Angelo Russell sobre su lesión.