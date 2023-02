En el vestuario de Los Angeles Lakers se respira un ambiente de renovación para el plantel de la temporada 2022-23 y luego de la salida de varios jugadores como Russell Westbrook y Patrick Beverley, uno de los basquetbolistas que se quedó reveló la gran debilidad de LeBron James. ¿Rompió los códigos de la NBA?

La NBA como las diferentes ligas deportivas del mundo tienen códigos no escritos entre sus protagonistas. Uno de estos es no hablar mal de los colegas y más si se trata de un compañero de equipo. Esto le pasó a Lonnie Walker IV, quien, sin aparente intención, terminó por dejar mal parado a LeBron.

En su primera temporada con Los Angeles Lakers, Walker IV ha dejado buenas impresiones al promediar por juego 13.7 y una efectividad en triples del 45 por ciento. A la hora de elegir el GOAT de la NBA, Lonnie no dudó y escogió a LeBron James, pero en su respuesta terminó por revelar la gran debilidad del ‘Rey’.

LeBron se convirtió en el máximo anotador en la historia de la NBA al superar a Kareem Abdul-Jabbar y quizás uno de los asteriscos de su carrera es a la hora de ir a la línea de los suspiros. En los 20 años que lleva en la liga, James nunca tuvo en este rubro un porcentaje que llegara al 80 por ciento.

¿Rompió los códigos? Jugador de Lakers reveló la debilidad de LeBron James

LeBron James no es el mejor en tiros libres, pero tampoco lo hace tan mal. ‘El Rey’ promedió en los 20 años de carrera un 73.5% de efectividad desde la línea de los suspiros, pero esto es la gran debilidad de la estrella de Los Angeles Lakers según Lonnie Walker IV. ¿Rompió los códigos de la NBA?

“De lejos. Realmente no hay mucho en qué pensar. AR (Austin Reaves) y yo estábamos hablando de eso. LeBron es casi demasiado perfecto. Lo único que no puede hacer es lanzar tiros libres. Es perfecto, pero Dios dijo: ‘Está bien, hay una cosa que no te voy a dar’”, respondió Lonnie Walker IV cuando le preguntaron si LeBron James era el GOAT de la NBA en un video publicado en Twitter por Nate Capalot.