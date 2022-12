Previo a la jornada navideña que es tradición en la National Basketball Association (NBA), un reporte sobre el futuro de James Harden sorprendió a Philadelphia 76ers y toda la liga. El jugador reaccionó a estos rumores, pero… ¿los negó?

Philly disputó el primer juego del 25 de diciembre. Y como es una costumbre, fue en el Madison Square Garden ante New York Knicks. Luego de un comienzo dificultoso, los Sixers se hicieron con la victoria con un Harden decisivo. 29 puntos y 12 asistencias, además de cuatro rebotes para La Barba.

El nombre de Harden circuló antes del juego gracias a un reporte de Adrian Wojnarowski de ESPN, que decía que el jugador, hoy compañero del pívot Joel Embiid, analizaba seriamente volver a Houston Rockets en la agencia libre de julio de 2023.

James Harden reacciona a su posible salida de 76ers

Con la renovación pendiente y este rumor de su salida de los 76ers en el ambiente, Harden habló del tema antes y después del partido que disputó y ganó. “¿Por qué me preguntas por eso en Navidad, hombre? No me has dicho Feliz Navidad ni nada. Me preguntaste por algo que ni siquiera… No voy a responder. No vi nada”, dijo James a Keith Pompey del periódico Inquirier.

La cosa no cambió tras el encuentro, porque esto dijo en conferencia de prensa: “Estoy aquí. Estamos jugando muy bien. Y no sé de dónde salió el reporte. Pero estoy muy emocionado de estar aquí. Estamos jugando bien y seguimos mejorando”. Harden firmó contrato por dos años y $68.6 millones de dólares este verano, pero con opción de jugador para la campaña 2023-24.