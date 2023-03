Los Angeles Lakers volvió a jugar contra Chicago Bulls y LeBron James le dijo algo a Patrick Beverley para que no lo humillara de nuevo en la NBA 2023.

Lo que le dijo LeBron James a Patrick Beverley para que no volviera a humillarlo en Lakers vs. Bulls

La revancha no tardó. Los Angeles Lakers enfrentó de nuevo a Chicago Bulls en la NBA 2023 luego de la derrota del 26 de marzo de 2023 y LeBron James volvió a quedar cara a cara con Patrick Beverley tras la humillación que se hizo viral en el mejor baloncesto del mundo.

¿Qué pasó? En la victoria de Bulls contra Lakers por 118 a 108 puntos, Beverley quedó con la marca de LeBron durante el último cuarto y tras un giro de 360 grados puso los frenos, anotó dos puntos e hizo la celebración que James era “muy pequeño”.

La reacción de LeBron James no tardó y cuando finalizó el partido Los Angeles Lakers vs. Chicago Bulls no fue a saludar ni a Patrick Beverley, ni a ningún jugador rival. ‘El Rey’ se retiró de inmediato al vestuario del equipo californiano para preparar lo que sería el segundo duelo contra el mismo rival en cuatro días.

Beverley empezó a calentar la previa al partido entre Lakers y Bulls del 29 de marzo de 2023 al decir que “si soy una cuchara, (el entrenador) Billy Donovan me está usando como una cuchara. Con los Lakers, yo era una cuchara y me estaban usando como un tenedor. Es simplemente diferente”. El encuentro con LeBron iba a llegar en 3, 2, 1...

Lo que le dijo LeBron a Beverley para que no volviera a humillarlo en la NBA

Durante el primer cuarto del partido de Los Angeles Lakers contra Chicago Bulls, Patrick Beverley penetró rumbo a la pintura y volvió a quedar cara a cara con LeBron James. ‘El Rey’ marcó territorio y para que su excompañero no volviera a humillarlo le repitió una frase fuerte y claro: “Diablos no, diablos no, diablos no”. ¿El resultado? Pat Bev terminó saliéndose de la pintura para fallar un triple. La táctica de Bron funcionó.