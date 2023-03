El que gana es el que goza. Chicago Bulls y Los Angeles Lakers compiten cada uno en su conferencia por mantenerse en las posiciones del Torneo Play-In para pelear por un cupo a los Playoffs de la NBA, por eso el duelo del 26 del marzo de 2023 tuvo una alta dosis de picante entre LeBron James y Patrick Beverley.

Luego de que tanto LeBron como Anthony Davis aprobaran la salida de Beverley en un intercambio con Orlando Magic, Pat Bev no se guardó nada y sostuvo en su podcast que la intención era “eliminarlos de los Playoffs” en los dos juegos que tendrían los Bulls contra el equipo de Los Ángeles el 26 y 29 de marzo. Ya llegó la primera victoria para la franquicia de Chicago.

En la derrota de Los Angeles Lakers contra Chicago Bulls por 108 a 118 puntos, el picante estuvo a cargo de Patrick Beverley, quien le dio la bienvenida a LeBron James, regresaba tras 13 partidos fuera por lesión, con la famosa jugada de “muy pequeño” en la NBA.

Mientras que LeBron James fue el mejor jugador de los Lakers al registrar 19 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias, Beverley le aportó a los Bulls 10 unidades, 4 tableros, 5 asistencias, un robo y la jugada viral en la que humilló al ‘Rey’ de la NBA al hacerle la seña que no pudo marcarlo en un mano a mano.

No pasaron ni 24 horas y el video de la jugada con la que Patrick Beverley humilló a LeBron James en la derrota de Los Angeles Lakers vs. Chicago Bulls superó las 100.000 reproducciones en Twitter. ¿Por qué Pat Bev le hizo la seña a Bron de ser “muy pequeño” a la hora de marcarlo? El exjugador del equipo californiano lo explicó todo en conferencia prensa.

“Se lo hago a todo el mundo. Solo me estaba divirtiendo, perdiéndome en el juego. Solo perdiéndome en el juego, divirtiéndome, hombre. No somos trabajadores de la construcción. No somos tipos que tienen que levantarse a las 4 de la mañana. Somos jugadores profesionales de baloncesto. Se trata de divertirse. Eso es lo que tratamos de hacer esta noche (26 de marzo de 2023), bueno, lo que traté de hacer esta noche”, dijo Patrick Beverley en conferencia de prensa sobre la jugada contra LeBron James.