La admiración de LeBron James por Michael Jordan tuvo uno de los puntos más altos cuando la estrella de Los Angeles Lakers conoció por primera vez a la leyenda de Chicago Bulls y la NBA. Hasta el momento se sabía cuál había sido la reacción de Bron, pero el escritor del nuevo libro sobre ‘El Rey’ reveló qué fue lo que le dijo MJ.

Todo sucedió en el 2001 cuando Jordan decidió regresar de su segundo retiro y se preparaba para jugar con Washington Wizards. LeBron era la sensación en el baloncesto secundario de Estados Unidos y frente a la oportunidad de viajar a Chicago para ver a MJ no dudó en hacerlo.

La reacción de LeBron James al conocer a Michael Jordan por primera vez fue épica según el portal Sports Ilustrated (Deportes Ilustrados). “Lo he dicho una y otra vez antes, pero fue como conocer a Dios por primera vez. Eso es lo que sentí cuando tenía 16 años cuando conocí a MJ. Fueron las mejores experiencias que he tenido en ese momento. Estaba en segundo año de secundaria y tuve la oportunidad de ir a Chicago, donde él hacía ejercicio. Tuve la oportunidad de conocerlo. Fue como conocer a un héroe de tuyo. Realmente no sabes qué decir", dijo Bron.

Lo que le dijo Jordan a LeBron la primera vez que se vieron en la NBA

Michael Jordan ya sabía quién era LeBron James, por eso no dudó en darle su número de celular. Sin embargo, ‘El Rey’ confesó que “simplemente miras todo lo que hace, cada paso que da, y escuchas todo lo que dice. No sé si sabía quién era yo o no. No recuerdo si me dijo algo. Tuve la oportunidad de darle la mano y sentarme. Fue genial”. Llegó la hora de revelar el misterio.

El reconocido escritor Jeff Benedict lanzó el libro ‘LeBron’ el 11 de abril de 2023 y fue uno de los invitados del programa ‘The Herd’ (La Manada) con Colin Cowherd, de Fox Sports. Una de las cosas que reveló Benedict sobre James fue aquello que le dijo Jordan cuando se conocieron. La pregunta fue simple: “¿Cómo va todo con tu mamá?”, le dijo MJ A Bron. ‘Air’ ya sabía de la importancia de la madre de ‘El Rey’, Gloria Marie James, en la carrera que estaba a punto de empezar como jugador de la NBA.