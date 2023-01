Los Angeles Lakers perdió con Dallas Mavericks en la NBA 2023 y la televisión no mostró cuando LeBron James explotó por una polémica jugada.

Lo que no se vio en la derrota de Lakers: LeBron James explotó por una polémica jugada

Fue un auténtico partidazo. Los Angeles Lakers empieza a mostrar señales de vida en la temporada NBA 2022-23 y a pesar de no contar con Anthony Davis jugaron un gran duelo contra Dallas Mavericks y Luka Doncic. Pero... Después de dos tiempos extra, el equipo californiano perdió por 115 a 119 puntos y LeBron James explotó por una polémica jugada.

Los Lakers vinieron de atrás y con un LeBron que estuvo cerca del triple doble al registrar 24 puntos, 16 rebotes y nueve asistencias, tuvieron la posibilidad de evitar el tiempo extra con un intento de triple. “Es falta, es falta”, pareció decir James mientras Troy Brown Jr. levantaba las manos en el piso tras un supuesto contacto que generó Tim Hardaway.

El reloj del último cuarto del juego Los Angeles Lakers vs. Dallas Mavericks marcaba que quedaban 2.4 segundos, Brown Jr. recibió un pase por parte de LeBron James y con el marcador empatado a 101 puntos intentó un triple. El balón no alcanzó a llegar al aro. ¿Tapa del compañero de Luka Doncic? Según lo que muestra la TV esto no fue así.

En el intento de evitar un tiro ganador de partido por parte de los Lakers, Tim Hardaway golpeó la mano con la que lanzó el triple Troy Brown Jr., pero los árbitros no cobraron falta. A tiempo extra y el resto de la historia ya se conoce. El equipo californiano perdió en el segundo periodo suplementario y LeBron no dudó en explotar por aquella polémica jugada que hubiese representado la victoria para la franquicia de Los Ángeles.

Lo que no se vio en la derrota de Lakers: LeBron explotó por una polémica jugada

Mientras que Troy Brown Jr. Afirmaba que “al final del día, son humanos. Pensé que había contacto, no lo llaman. Es lo que es. No es mi trabajo ser árbitro", la televisión no mostró cuando LeBron James explotó en el vestuario de Los Angeles Lakers con un par de frases contundentes tras la derrota contra Dallas Mavericks de Luka Doncic y compañía.

“No, es una maldita falta. Es una falta. No importa lo que diga TB (Troy Brown Jr.), es una maldita falta”, sostuvo LeBron James.

Descárgate la app de Bolavip y sigue toda la información de tu equipo favorito al instante en: https://bit.ly/BV-app22