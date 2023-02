La novela de Kyrie Irving y una posible llegada a Los Angeles Lakers no ha terminado según los expertos de la NBA. Y más al ver el gran encuentro que tuvo el base de Dallas Mavericks con LeBron James en el Juego de Estrellas 2023. ¡Hasta Luka Doncic reaccionó!

LeBron no dudó en enviarle un fuerte mensaje a los Lakers por no poder firmar a Irving y sostuvo que “definitivamente, decepcionado. No puedo sentarme aquí y decir que no estoy decepcionado por no poder conseguir un jugador tan talentoso”. Kyrie le respondió a James y tuvieron el primer cara a cara en frente de Doncic.

El Juego de Estrellas NBA 2023 tuvo la novedad que los capitanes, LeBron James y Giannis Antetokounmpo, eligieron a sus jugadores unos minutos antes del inicio del partido. La primera elección del ‘Rey’ fue Joel Embiid y luego ecogió a Kyrie Irving para hacer reaccionar al mismísimo Luka Doncic.

Mientras que Irving se adapta a Doncic y el sistema de juego de Dallas Mavericks en la temporada NBA 2022-23, Brian Windhorst, de ESPN, sostuvo que “la historia de Kyrie para los Lakers no ha terminado. Lo pueden fichar este verano”, ya que sería agente libre en el caso de no firmar una extensión de contrato con los Mavs.

LeBron habló del encuentro con Irving que hizo reaccionar a Luka Doncic

Cuando LeBron James eligió a Kyrie Irving para el Juego de Estrellas NBA 2023 se encontraron, hicieron un saludo especial de conocerse por años, salieron campeones en Cleveland Cavaliers 2016, y Luka Doncic no pudo evitar quedarse mirándolos con cierto gesto de sorpresa. ‘El Rey’ ya había dejado en claro que lo quiere para Los Angeles Lakers y ahora habló sobre el encuentro que hizo reaccionar a la estrella de Dallas Mavericks.