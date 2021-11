La temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA) no había arrancado muy bien para Los Angeles Lakers que, además de sufrir en su juego y perder muchos partidos luego de tener una gran ventaja, sufrió la mala fortuna de la lesión de LeBron James que lo alejó un gran tiempo de las canchas.

En ese tiempo que El Rey no estuvo presente, se notó mucho su ausencia, sobre todo en la habilidad para organizar la ofensiva y tener un líder en la cancha. Anthony Davis, Russell Westbrook y Carmelo Anthony hicieron lo que pudieron para que no se note, pero no fue suficiente.

Este miércoles por la noche, James volvía de sus suspensión tras el conflicto con Isiaiah Stewart y fiel a su estilo, les recordó a todos por qué es considerado uno de los mejores jugadores de la historia. Fue la 395° vez que tiene más de 30 puntos y 5 asistencias, la mayor cantidad en la NBA históricamente.

La clave del éxito de Los Angeles Lakers: LeBron James

Si, así de simple. Esta victoria en tiempo extra por 124 a 116 ante Indiana Pacers, demostró que LeBron es el único capaz de llevar al equipo al ansiado anillo. Se cargó en sus hombros el juego en el último cuarto y overtime donde dominó las acciones, convirtiendo varios triples clutch y el doble que sentenció la historia.

Terminó la noche con 39 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y 2 tapones. Finalmente, se lo vio en todo su esplendor, y es más claro que nunca: AD, Russ, Melo y compañía, necesitan de este Bron para llegar a donde quieren. Es el único capaz de elevar el nivel del resto de sus compañeros.