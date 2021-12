En el juego Golden State Warriors vs. Portland Trail Blazers, Stephen Curry quedó más cerca de superar a Ray Allen y conseguir el histórico récord de triples. ¿Cuántos le faltan? Te lo contamos.

El ambiente en el estadio Chase Center era de emoción, tensión e incertidumbre. Podía ser una noche histórica para Stephen Curry que no olvidaría jamás porque el récord más importante de triples en la historia de la NBA podía ser suyo, pero…

Desde el primer tiro Curry intentó un triple. No tuvo suerte, falló un par de la especialidad de la casa hasta que entró en sintonía. Golden State Warriors enfrentó a Portland Trail Blazers y Stephen se acercó aún más al histórico record de triples que ostenta Ray Allen.

¡Klay Thompson se salvó! Si Stephen Curry anotaba 15 o 16 triples en el Warriors vs. Blazers le quitaba in increíble récord a su compañero en Golden State. Esto no pasó, pero Steph tiene cada vez más cerca el poder ser el máximo anotador de triples en la historia de la NBA.

Los tiros de tres puntos empezaron a caer y Allen se empezó a preocupar. Curry entró en ritmo durante la segunda mitad del juego contra Portland Trail Blazers y frente a la atenta mirada de Damian Lillard, estaba inactivo en el juego, se despachó con 6 triples para registrar 22 unidades en total.

Los triples que le faltan a Stephen Curry para el histórico récord de Ray Allen

Con 2.973 triples anotados, Ray Allen es el máximo triplero en la historia de la NBA, pero no por mucho tiempo. Stephen Curry llegó a 2.964 tiros de tres puntos efectivos y quedó a 10 triples de superar al exjugador y lograr el histórico récord. El próximo juego de Golden State Warriors será contra Philadelphia 76ers el sábado 11 de diciembre a las 20:30 ET. ¿La cita con la historia para Steph?