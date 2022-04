Los Angeles Lakers tiene todo listo y preparado para terminar la temporada NBA 2021-22 en fracaso y, salvó un milagro que tiene dos escenarios posibles para clasificar al Play-In desde el décimo lugar, Earvin Magic Johnson ya empezó a revelar quién es uno de los responsables de esta situación. LeBron James, el apuntado.

En el mundo de la NBA es un secreto a voces la aprobación que dio LeBron para que Russell Westbrook llegará a los Lakers. Hasta ahí, todo normal, pero… Según reveló Magic Johnson, James fue el culpable que la estrella de Chicago Bulls no llegará al equipo de Los Angeles para la temporada 2021-22.

Una de las grandes sorpresas en la Conferencia Este es el rendimiento de los Bulls en el primer año de jugadores como DeMar DeRozan, Alex Caruso y Lonzo Ball. Uno de estos jugadores estelares de la NBA quiso ir a Los Angeles Lakers, su agente llamó a Magic Johnson, pero cuando LeBron habló con Westbrook todo se echó para atrás.

Earvin Magic Johnson ganó cinco títulos en 13 temporadas con Los Angeles Lakers y, como palabra autorizada del equipo californiano, señaló a LeBron como el culpable de la no llegada de DeMar DeRozan con la que se hubiese podido mantener a jugadores de rol importantes como Alex Caruso y Kentavious Caldwell-Pope.

Magic reveló que LeBron fue el culpable que DeRozan no llegará a Lakers

“Cuando lo pienso, la culpa que tiene que asumir es el hecho de que DeRozan terminó en Chicago y no con los Lakers. Porque DeRozan quería jugar para los Lakers... Recibí la llamada de su agente y me dijo: ‘Oye, él quiere volver a casa’. Y DeRozan podría haber sido un Laker en lugar de un Bull. Pero cuando Russell, LeBron y ellos comenzaron a hablar, fue cuando rechazaron el trato y se fueron con Westbrook”, reveló Magic Johnson en el programa Get Up (Levantate), de ESPN.