Michael Jordan empezaba a ganar los juegos de la NBA sin ni siquiera haber escuchado el pitazo del árbitro. Aquella mentalidad que lo llevó a obtener seis campeonatos, 10 títulos de anotación, 14 selecciones All-Star y seis premios MVP de Finales, entre otros logros, tuvo otra revelación por parte de nadie más y nadie menos que Earvin Magic Johnson.

Chicago Bulls venía de conseguir el primer título en la NBA bajo la era de Jordan y con el objetivo de empezar a crear una dinastía, MJ lideró a su equipo a una marca de 67 victorias y tan solo 15 derrotas en la campaña 1991-92. ‘Air’ terminaría ganando el segundo MVP consecutivo de temporada regular.

Las Finales de la NBA 1992 instalaron la narrativa que el duelo estelar iba a ser entre Michael Jordan y la figura de Portland Trail Blazers: Clyde Drexler. MJ no pudo tener otra mejor motivación y tal era la convicción que tenía en sus habilidades que le predijo a Magic Johnson que iba a suceder en el Juego 1.

¿Nervios? Nada que ver. La noche anterior al Juego 1 de las Finales NBA 1992 Chicago Bulls vs. Portland Trail Blazers, Jordan estuvo jugando cartas con Magic Johnson hasta la madrugada y cuando el reloj marcó la 1:00 A.M. llegó el pronóstico de ‘Air’ que terminaría cumpliéndose a cabalidad.

Chicago Bulls le ganó a Portland Trail Blazers en seis juegos y en aquel primer duelo de las Finales NBA 1992, Michael Jordan fue la gran figura con 39 puntos y seis triples en la primera mitad. Earvin Magic Johnson, cinco veces campeón con Los Angeles Lakers, ya sabía lo que terminaría pasando en aquel duelo.

“Estoy en NBC anunciando los juegos. Así que estuve en su casa la noche anterior. Me llamó: ‘Ven para aca’. Así que fui a su casa y jugamos a las cartas. Estamos jugando a las cartas y llegó a ser alrededor de la 1:00 A.M. de la mañana, ahora el juego es la noche siguiente. Entonces, le dije: ‘Hombre, déjame irme así puedes descansar un poco. Él dijo: ‘No, te quedas aquí porque voy a destrozar a Clyde Drexler mañana’. Yo estaba como: ‘Oh wow’ y él puso esta expresión en su rostro como si quisiera jugar con él en ese momento. Así que estoy pensando, está bien, tal vez solo dijo eso. Llegamos al juego y él anota los primeros triples, los segundos triples y los terceros triples. Recuerda, los está golpeando en una fila. Él anota seis tiros de tres puntos (en la primera mitad). Entonces, el último que anotó, se volteó, me miró y se encogió de hombros. Fue para mí: ‘Qué te dije que iba a hacer’”, reveló Magic Johnson en ‘El Show de Jimmy Kimmel’ del 4 de febrero de 2021.