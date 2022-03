En la historia de la NBA hay un capítulo exclusivo para los famosos Chicago Bulls de los 90’s. Michael Jordan lideró un equipo que ganó seis títulos en ocho años, pero MJ quedó con ganas de más y tenía el firme convencimiento que podían ir por otro campeonato. ¿Qué pasó? Jerry Reinsdorf lo reveló todo.

Jordan confesó en su serie documental ‘The Last Dance’ (El Último Baile) que no jugaría más en los Bulls si Phil Jackson no continuaba como entrenador. Reinsdorf, dueño del equipo de Chicago, hizo hasta lo imposible para convencer al coach, pero nadie ni nada hicieron que regresara por una temporada más.

Hasta el momento se creía que la continuidad de Michael Jordan, Dennis Rodman y Scottie Pippen en Chicago Bulls estaba relacionada a que Phil Jackson siguiera como entrenador, pero Jerry Reinsdorf le confesó al canal NBC Sports (Deportes) la verdad de los hechos. Todo tiene que ver con una lesión de MJ.

Michael Jordan se cortó un tendón en uno de los dedos de la mano al intentar cortar un cigarro y, aunque poco se sabe del accidente, el portal Page Six reveló que el accidente ocurrió mientras que ‘Air’ jugaba con un cortador de puros. MJ no hubiese podido jugar en la temporada 1998-99 y ahí está la explicación del final de los famosos Chicago Bulls.

Se reveló por qué Jordan, Rodman y Pippen no siguieron en Chicago Bulls

“Cuando terminó el cierre patronal, volví con Phil Jackson. Phil volvió a decir: ‘No quiero entrenar’. Pero lo curioso es que incluso si Phil hubiera dicho que podía volver, Michal Jordan no podría haber jugado ese año (...) Tuvo que operarse.Él no podría haber jugado ese año. Entonces, sin Michael Jordan, no tenía sentido tratar de traer de vuelta a todos los demás, porque, sin Michael Jordan, no íbamos a ganar otro campeonato”, contó Jerry Reinsdorf en una entrevista al canal NBC Sports.