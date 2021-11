¿Qué te pusiste Kuzma? LeBron James y otras estrellas se ríen de la vestimenta del ex Lakers

Hay algo que ya es una tendencia común desde hace varios años en la National Basketball Association (NBA) que es la costumbre de vestirse de manera elegante o extravagante en la previa de los partidos. Uno de los máximos influyentes de esto es Russell Westbrook.

Sin embargo, el que sorprendió a todos en este caso fue un ex jugador de Los Angeles Lakers, Kyle Kuzma. El joven de 26 años se vistió de manera polémica para muchos en la previa de la derrota de sus Washington Wizards por 109 a 103 ante Charlotte Hornets.

El suéter que generó la polémica es uno rosa que le quedaba muy largo al jugador y fue diseñado por Raf Simons, con un valor de $1,659. Esto le dijeron excompañeros sobre su outfit, incluido LeBron James:

Kyle Kuzma y su suéter que generó reacciones mezcladas

"No hay p*** manera de que hayas usado eso!!! No voy a presionar el botón de me gusta porque esto es inaudito, Kuz", expresó LeBron, con muchos emoticones de risa. Mientras tanto, Anthony Davis le comentó, "Señor, usted se pasó de la raya".

Además, otros que le escribieron en su post de Instagram son JR Smith, exjugador de la NBA y golfista y los agentes libres Isaiah Thomas y DeMarcus Cousins. Sin embargo, Kuzma se defendió de manera relajada y le siguió el chiste a todos.