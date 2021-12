Se ha alargado la espera, pero finalmente será en enero del 2022 que la National Basketball Association (NBA) tenga de regreso a uno de sus mejores jugadores, como el escolta Klay Thompson, una situación que se vive con intensidad en Golden State Warriors, algo que reconoce el mexicano Juan Toscano-Anderson.

Si bien estaba programado para esta semana, en un comienzo, la vuelta del Splash Brother después de dos años superando graves lesiones en rodilla y tendón de Aquiles, finalmente el equipo de Stephen Curry informó que necesitaba ponerse en forma física y deportiva, para así llegar en condiciones para el inicio del próximo año.

Precisamente respecto de los entrenamientos que ha tenido Thompson con el plantel de los Warriors, es que Toscano contó una anécdota que le sucedió hace unos días, donde Klay lo dejó "avergonzado" delante de sus compañeros, durante un partido de práctica.

Klay Thompson lo deja en vergüenza a Juan Toscano



"Klay es 'uno de esos tipos', ya sabes... Todo lo que voy a decir es que no ha perdido un paso, tira como siempre y está muy fuerte. Estoy realmente contento de verlo jugar otra vez, lo digo como compañero y también como fanático", partió señalando el escolta azteca en conferencia de prensa.

En la oportunidad, Toscano contó una anécdota que vivió con Thompson en una de las últimas prácticas, indicando que "jugamos hace 2 semanas, e internamente me hizo sentir avergonzado, me anotaba en todas las jugadas y yo pensaba 'este tipo estuvo 2 años sin jugar y está compitiendo contra mí'... No perdió nivel, es explosivo".